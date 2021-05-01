Мино РАЙОЛА: «Холанда хотят 14 топ-клубов Европы»

Агент форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда Мино Райола оценил шансы норвежца сменить клуб ближайшим летом:
«На сегодня мы знаем, что «Дортмунд» чрезвычайно торжественно обратился к нам и сказал: «Мы не продаем его». Вот что они сказали.
А теперь давайте посмотрим, будет ли это условие все еще существовать до 1 сентября. Оставаться - это риск, оставлять команду - тоже.
«Реал» может себе позволить Холанда. У них есть деньги на него. «Барселоне» сложно, но этот трансфер не невозможен. Его хотят 14 топ-клубов Европы. Нужно выбрать лучший вариант».
Ранее сообщалось о том, что сам Холанд хочет покинуть «Боруссию».
Источник — AS
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