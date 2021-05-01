Мино РАЙОЛА: «Холанда хотят 14 топ-клубов Европы»

Агент Эрлинга Холанда – о будущем форварда

  • 01.05.2021 17:51
  • 620 просмотров
  • 1 комментарий
Мино РАЙОЛА: «Холанда хотят 14 топ-клубов Европы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Агент форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда Мино Райола оценил шансы норвежца сменить клуб ближайшим летом:

«На сегодня мы знаем, что «Дортмунд» чрезвычайно торжественно обратился к нам и сказал: «Мы не продаем его». Вот что они сказали.

А теперь давайте посмотрим, будет ли это условие все еще существовать до 1 сентября. Оставаться - это риск, оставлять команду - тоже.

«Реал» может себе позволить Холанда. У них есть деньги на него. «Барселоне» сложно, но этот трансфер не невозможен. Его хотят 14 топ-клубов Европы. Нужно выбрать лучший вариант».

Ранее сообщалось о том, что сам Холанд хочет покинуть «Боруссию».

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Источник — AS

(4 голоса)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 01.05.2021 18:17
    0
    Где же он их набрали то 14 там от силы 6-7 будет
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 01.05.2021 18:17
    0
    Где же он их набрали то 14 там от силы 6-7 будет
    Ссылка
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