Холанд готов покинуть Боруссию

20-летний норвежский бомбардир «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд готов покинуть немецкий клуб будущим летом.
Холанд намерен уйти из «Боруссии», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. После 31-го сыгранного тура дортмундцы занимают пятое место в Бундеслиге, имея в активе 55 очков.
Ранее сообщалось, что Холандом интересуются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Эрлинг провел за «Боруссию» 38 матчей во всех турнирах, где забил 37 мячей и отдал 11 результативных передач.
Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €110 миллионов.
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