Холанд готов покинуть Боруссию

20-летний норвежский бомбардир «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд готов покинуть немецкий клуб будущим летом.

Холанд намерен уйти из «Боруссии», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. После 31-го сыгранного тура дортмундцы занимают пятое место в Бундеслиге, имея в активе 55 очков.

Ранее сообщалось, что Холандом интересуются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Эрлинг провел за «Боруссию» 38 матчей во всех турнирах, где забил 37 мячей и отдал 11 результативных передач.

Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €110 миллионов.