Холанд готов покинуть Боруссию

Футболист не намерен оставаться в клубе, если дортмундцы не выйдут в Лигу чемпионов

  • 27.04.2021 12:11
  • 2427 просмотров
  • 1 комментарий
Холанд готов покинуть Боруссию
© Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний норвежский бомбардир «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд готов покинуть немецкий клуб будущим летом.

Холанд намерен уйти из «Боруссии», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. После 31-го сыгранного тура дортмундцы занимают пятое место в Бундеслиге, имея в активе 55 очков.

Ранее сообщалось, что Холандом интересуются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Эрлинг провел за «Боруссию» 38 матчей во всех турнирах, где забил 37 мячей и отдал 11 результативных передач.

Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €110 миллионов.

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Источник — Bild

(7 голосов)

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Комментарии
    ihor5235
    online
      ihor5235, 27.04.2021 13:00
    0
    Хватит писать бред! У него в контракте сумма отступных 80 млн! Вопрос лишь в сумме контракта в новом клубе!
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 27.04.2021 13:00
    0
    Хватит писать бред! У него в контракте сумма отступных 80 млн! Вопрос лишь в сумме контракта в новом клубе!
    Ссылка
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