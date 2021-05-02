В рамках 34-го тура чемпионата Англии «Челси» одержал уверенную победу над «Фулхэмом».
Смотрите видео голов и обзор матча:
«Челси» - «Фулхэм» - 2:0
Голы: Хаверц, 10, 49.
События матча
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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