В субботу, первого мая, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в рамках матча 34-го тура чемпионата Англии местный «Челси» примет «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
«Челси»
Среди недели команда Томаса Тухеля провела первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Лондонцы добыли важнейшую ничью на выезде и теперь подойдут к ответной встрече в статусе фаворита. В чемпионате дела у «Челси» обстоят следующим образом: 58 очков и четвертая позиция. «Синие» на четыре балла отстают от третьего «Лестера» и на три пункта опережают пятый «Вест Хэм», который они одолели в прошлом туре. «Челси» борется за попадание в первую четверку, которая даст им возможность выступить в следующем сезоне Лиги чемпионов.
Подопечным Тухеля нельзя расслабляться и считать матч с «Фулхэмом» проходным и таким, в котором можно сохранить силы на матч Лиги чемпионов. Поэтому «Челси» должен подойти к игре в полной готовности и без ротации состава. Также «аристократы» пробились в финал Кубка Англии, переиграв «Манчестер Сити». В главном матче турнира они встретятся с «Лестером» и могут претендовать на два титула по итогам сезона.
В составе «Челси» участие в матче не примет травмированный Матео Ковачич. В остальном «пенсионеры» подходят к поединку в хорошей форме и без существенных потерь.
«Фулхэм»
«Дачники» продолжают бороться за выживание. За пять туров до конца «Фулхэм» имеет в своем активе 27 очков и на семь пунктов отстает от спасительного, семнадцатого места, которое занимает «Брайтон». Спастись уже будет крайне сложно. Как говорится в таких случаях – команда уже одной ногой в Чемпионшипе. Конечно, шансы еще есть, но нужно побеждать в каждой игре. Учитывая последние результаты команды, в это верится с трудом.
Сейчас у «белых» серия из пяти матчей без побед. За это время они четыре раза проиграли и лишь в прошлом туре смогли сыграть вничью с «Арсеналом». Последняя победа команды Скотта Паркера была над «Ливерпулем» еще 7 марта. Почти два месяца без побед. Из Кубков «Фулхэм» вылетел уже очень давно.
В лазарете команды находятся Теренс Конголо, Том Кэрни и Марек Родак. Все они не сыграют против «Челси».
История встреч
83 раза соперники уже встречались между собой на футбольном поле. 48 матчей завершились победами «Челси», лишь 9 поединков выиграл «Фулхэм» и 26 встреч завершились вничью.
В первом круге «Челси» на выезде минимально одолел «Фулхэм» благодаря голу Мэйсона Маунта.
Ориентировочные составы:
«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Кристенсен, Аспиликуэта, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Маунт, Зиеш, Абрахам.
«Фулхэм»: Ареола, Робинсон, Адерабиойо, Андерсен, Аина, Рид, Замбо, Лемина, Лукман, Лофтус-Чик, Кавалейру.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.50 по линии Parimatch.
1 мая, суббота
|«Челси» – «Фулхэм »
|Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 19:30
|ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
|Прогноз Sport.ua — 2:0
Источник — Sport.ua
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