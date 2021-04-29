34-й тур
Челси
0 : 0
Фулхэм
01.05.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Челси – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Синие» борются за место в Лиге чемпионов

  • 29.04.2021 18:13
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Челси – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© twitter.com/chelseafc

В субботу, первого мая, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в рамках матча 34-го тура чемпионата Англии местный «Челси» примет «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

«Челси»

Среди недели команда Томаса Тухеля провела первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Лондонцы добыли важнейшую ничью на выезде и теперь подойдут к ответной встрече в статусе фаворита. В чемпионате дела у «Челси» обстоят следующим образом: 58 очков и четвертая позиция. «Синие» на четыре балла отстают от третьего «Лестера» и на три пункта опережают пятый «Вест Хэм», который они одолели в прошлом туре. «Челси» борется за попадание в первую четверку, которая даст им возможность выступить в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Подопечным Тухеля нельзя расслабляться и считать матч с «Фулхэмом» проходным и таким, в котором можно сохранить силы на матч Лиги чемпионов. Поэтому «Челси» должен подойти к игре в полной готовности и без ротации состава. Также «аристократы» пробились в финал Кубка Англии, переиграв «Манчестер Сити». В главном матче турнира они встретятся с «Лестером» и могут претендовать на два титула по итогам сезона.

В составе «Челси» участие в матче не примет травмированный Матео Ковачич. В остальном «пенсионеры» подходят к поединку в хорошей форме и без существенных потерь.

«Фулхэм»

«Дачники» продолжают бороться за выживание. За пять туров до конца «Фулхэм» имеет в своем активе 27 очков и на семь пунктов отстает от спасительного, семнадцатого места, которое занимает «Брайтон». Спастись уже будет крайне сложно. Как говорится в таких случаях – команда уже одной ногой в Чемпионшипе. Конечно, шансы еще есть, но нужно побеждать в каждой игре. Учитывая последние результаты команды, в это верится с трудом.

Сейчас у «белых» серия из пяти матчей без побед. За это время они четыре раза проиграли и лишь в прошлом туре смогли сыграть вничью с «Арсеналом». Последняя победа команды Скотта Паркера была над «Ливерпулем» еще 7 марта. Почти два месяца без побед. Из Кубков «Фулхэм» вылетел уже очень давно.

В лазарете команды находятся Теренс Конголо, Том Кэрни и Марек Родак. Все они не сыграют против «Челси».

История встреч

83 раза соперники уже встречались между собой на футбольном поле. 48 матчей завершились победами «Челси», лишь 9 поединков выиграл «Фулхэм» и 26 встреч завершились вничью.

В первом круге «Челси» на выезде минимально одолел «Фулхэм» благодаря голу Мэйсона Маунта.

Ориентировочные составы:

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Кристенсен, Аспиликуэта, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Маунт, Зиеш, Абрахам.

«Фулхэм»: Ареола, Робинсон, Адерабиойо, Андерсен, Аина, Рид, Замбо, Лемина, Лукман, Лофтус-Чик, Кавалейру.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.50 по линии Parimatch.

1 мая, суббота

«Челси» – «Фулхэм »
Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник — Sport.ua

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