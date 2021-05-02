ВИДЕО. Усик подерется с Джошуа, Паркер и Руис победили, ставим на Ливерпуль

Усик имеет все шансы уже летом встретиться за чемпионский пояс с Джошуа.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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