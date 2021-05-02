Уэска – Реал Сосьедад – 1:0. Курьезный автогол. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 34-го тура испанской Ла Лиги.
Видео голов и обзор матча «Уэска» – «Реал Сосьедад» – 1:0.
Гол: Элустондо, 87 (автогол).
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Сандро Рамирес (Уэска).
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Источник — Sport.ua
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