34-й тур
Реал Мадрид
2 : 0
Осасуна
01.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Реал – Осасуна – 2:0. Погоня за Атлетико продолжается. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 34-го тура испанской Ла Лиги

  • 02.05.2021 04:38
  • 45 просмотров
  • 0 комментариев
Реал – Осасуна – 2:0. Погоня за Атлетико продолжается. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура Ла Лиги «Реал» обыграл «Осасуну» со счетом 2:0. Голы забили Эдер Милитао и Каземиро.

«Реал» набрал 74 очка и теперь отстает от лидера, «Атлетико», на 2 очка.

Ла Лига. 34-й тур

«Реал» – «Осасуна» – 2:0 

Голы: Эдер Милитао, 76, Каземиро, 80.

«Реал»: Куртуа, Марселу (Гутьеррес, 64), Варан (Начо, 46), Одриосола, Эдер Милитау, Каземиру, Бланко, Бензема, Азар (Иско, 72), Асенсио (Серхио Аррибас, 83), Винисиус Жуниор (Родригу, 64).

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Эрнандес, Торрес (Лопес, 81), Р.Гарсия (Барха, 81), Торро (Хони, 84), Монкайола, Авила (Будимир, 65), Мартинес (Брашанац, 64).

Предупреждения: Мартинес, 54. Ойер, 55.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

1 мая. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

События матча
80' ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Реал Мадрид).
76' ГОЛ ! Мяч забил Эдер Милитао (Реал Мадрид).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности