Реал – Осасуна – 2:0. Погоня за Атлетико продолжается. Видео голов и обзор

В матче 34-го тура Ла Лиги «Реал» обыграл «Осасуну» со счетом 2:0. Голы забили Эдер Милитао и Каземиро.
«Реал» набрал 74 очка и теперь отстает от лидера, «Атлетико», на 2 очка.
Ла Лига. 34-й тур
«Реал» – «Осасуна» – 2:0
Голы: Эдер Милитао, 76, Каземиро, 80.
«Реал»: Куртуа, Марселу (Гутьеррес, 64), Варан (Начо, 46), Одриосола, Эдер Милитау, Каземиру, Бланко, Бензема, Азар (Иско, 72), Асенсио (Серхио Аррибас, 83), Винисиус Жуниор (Родригу, 64).
«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Эрнандес, Торрес (Лопес, 81), Р.Гарсия (Барха, 81), Торро (Хони, 84), Монкайола, Авила (Будимир, 65), Мартинес (Брашанац, 64).
Предупреждения: Мартинес, 54. Ойер, 55.
Судья: Куадра Фернандес (Испания).
1 мая. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Реал Мадрид).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдер Милитао (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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