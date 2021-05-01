В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на своем поле будет принимать ярко выраженного середняка турнирной таблицы – «Осасуну».

«Реал»

Команда Зинедина Зидана уже неоднократно могла остаться вне чемпионской гонки, будь непосредственные конкуренты чуть более настойчивы в плане завоевания необходимых очков. А пока мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» регулярно допускают осечки, а андалузская «Севилья» только осознала, что тоже может включиться в борьбу за титул, «сливочные» могут со спокойной душой перезаряжать свой явно не бесконечный запас сил в концовке сезона.

Первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов УЕФА против лондонского «Челси» (1:1), очевидно, забрал у «галактикос» достаточно много сил и эмоций, поэтому отыскать внутренние резервы на рядовой матч Ла Лиги будет еще той задачей. Однако, в отличии от еврокубков, где «Реал» играет исключительно с оглядкой на собственные навыки, в национальном первенстве именно высокий уровень конкуренции заставляет команду Зидана держать спортивный тонус.

«Осасуна»

Между прочим, данная риторика применима и к коллективу из автономного сообщества Наварра, который все еще имеет шансы оказаться в зоне вылета, несмотря на текущую 11-ю строчку в турнирной таблице. Чего точно команда Ягоба Аррасате не сможет достичь в этом сезоне, так это попадания в зону еврокубков, даже с учетом не самого большого отставания от «Вильярреала» величиной в девять очков.

Причина проста – у «красных» очень сложный календарь в концовке сезона, который гармонично дополняет необходимость соперничать с действующим чемпионом страны, после чего также будет выезд на принципиальный поединок против «Атлетика», а также «Атлетико» и домашняя игра против «Реала Сосьедад». Отсюда напрашивается достаточно простой вывод – «Осасуне» стоит подумать о возможности хоть как-то пополнять баланс набранных очков. Даже в матчах против авторитетных соперников.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Осасуны», и завершилась ничьей со счетом 0:0.

«Реал» на своем поле не проигрывает на внутренней арене с конца января 2021 года, лишь в одном матче за этот период не отправив мяч в ворота соперников.

У «Осасуны» в недавнем прошлом была серия из четырех матчей без поражений на полях у далеко не самых успешных коллективов страны, однако «Сельта» в игре туром ранее сумела остановить данную череду поединков с набранными очками для «красных».

Ориентировочные составы

«Реал»: Куртуа – Марсело, Начо, Варан, Милитан – Кроос, Каземиро, Модрич – Виинсиус, Бензема, Асенсио.

«Осасуна»: Эррера – Крус, Д. Гарсия, Ронкалья, Видаль – Р. Гарсия, Монкайола, Ойер, Торрес – Будимир, Гальего.

Прогноз на матч

Мы считаем, что мадридский «Реал» в данном поединке сумеет продлить свою беспроигрышную серию, однако обойдется без разгрома соперников. В таких условиях, ставка «Реал Мадрид забьет 2 или 3 гола: да» за 2,01 от Favbet выглядит достойным предложением.

1 мая, суббота