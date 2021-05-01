34-й тур
Реал Мадрид
2 : 0
Осасуна
01.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Реал добыл сложную победу и сократил отставание до Атлетико

Команда Зидана не отпускает «Атлетико» в отрыв

  • 01.05.2021 23:50
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Реал добыл сложную победу и сократил отставание до Атлетико
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в трех последних матчах чемпионата Испании дважды сыграл 0:0, позволяя «Атлетико» сохранять лидерство в таблице.

В 34-м туре команда Зинедина Зидана в напряженном матче все же обыграла «Осасуну» 2:0 благодаря двум голам в конце встречи, набрав 74 очка. У «Атлетико» на 2 пункта больше.

«Барселона» имеет 71 пункт и матч в запасе.

Чемпионат Испании. 34-й тур

Реал - Осасуна 2:0
Голы: Милитао, 76, Каземиро, 80

Реал: Куртуа, Одриосола, Милитао, Варан (Начо, 46), Марсело (Гутьеррес, 64), Каземиро, Бланко, Азар (Иско, 72), Асенсио (Аррибас, 83), Винисиус (Родриго, 64), Бензема

Осасуна: Эррера, Видаль, Эрнандес, Д.Гарсия, Санчес, Торро, Монкайола, Торрес (Барха, 81), Мартинес (Брасанац, 64), Р. Гарсия, Авила (Будимир, 64)

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Источник — Sport.ua

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