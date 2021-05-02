Боруссия Д
5 : 0
Хольштайн Киль
01.05.2021, FT

Боруссия Д разгромила Хольштайн и вышла в финал Кубка Германии

В финале турнира 13 мая в Берлине сыграют «Боруссия» Д и «РБ Лейпциг»

  • 02.05.2021 02:44
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Боруссия Д разгромила Хольштайн и вышла в финал Кубка Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Хольштайн» (5:0) в полуфинале Кубка Германии.

Дубль оформил Джованни Рейна, по голу забили Марко Ройс, Торган Азар и Джуд Беллингем.

В финале турнира сыграют «Боруссия» Д и «РБ Лейпциг», который днем ранее победил «Вердер» в овертайме (2:1). Финал пройдет 13 мая в Берлине.

Кубок Германии. 1/2 финала

«Боруссия» Д  «Хольштайн»  5:0

Голы: Рейна, 16, 22, Ройс, 26, Азар, 32, Беллингем, 41.

«Боруссия» Д: Хитц, Хуммельс, Пищек (Морей, 62. Менье, 74), Аканджи, Ройс (Дилэйни, 62), Эмре Джан (Рейниер, 62), Азар, Рафаэл Геррейру, Санчо, Рейна (Брандт, 46), Беллингем.

Судья: Дингерт (Германия).

1 мая. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

События матча
42' ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
32' ГОЛ ! Мяч забил Торган Азар (Боруссия Д).
26' ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
22' ГОЛ ! Мяч забил Джованни Рейна (Боруссия Д).
16' ГОЛ ! Мяч забил Джованни Рейна (Боруссия Д).
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Источник — Sport.ua

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