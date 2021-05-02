Боруссия Д разгромила Хольштайн и вышла в финал Кубка Германии

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Хольштайн» (5:0) в полуфинале Кубка Германии.
Дубль оформил Джованни Рейна, по голу забили Марко Ройс, Торган Азар и Джуд Беллингем.
В финале турнира сыграют «Боруссия» Д и «РБ Лейпциг», который днем ранее победил «Вердер» в овертайме (2:1). Финал пройдет 13 мая в Берлине.
Кубок Германии. 1/2 финала
«Боруссия» Д – «Хольштайн» – 5:0
Голы: Рейна, 16, 22, Ройс, 26, Азар, 32, Беллингем, 41.
«Боруссия» Д: Хитц, Хуммельс, Пищек (Морей, 62. Менье, 74), Аканджи, Ройс (Дилэйни, 62), Эмре Джан (Рейниер, 62), Азар, Рафаэл Геррейру, Санчо, Рейна (Брандт, 46), Беллингем.
Судья: Дингерт (Германия).
1 мая. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Торган Азар (Боруссия Д).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Рейна (Боруссия Д).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Рейна (Боруссия Д).
Источник — Sport.ua
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