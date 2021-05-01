ФОТО. Жуниор, Валерий, мы с вами! Шахтер поддержал травмированных

Игроки «Шахтера» поддержали травмированных Валерия Бондаря и Жуниора Мораеса.
Перед матчем с «Днепром-1» «горняки» вышли в футболках «Жуниор, Валерий, мы с вами!».
Отметим, что Бондарь пропустит 3 месяца, Мораес – девять.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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