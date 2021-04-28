Стало известно, когда в Шахтере ждут возвращения Мораеса

Восстановление травмированного форварда займет около девяти месяцев

  • 28.04.2021 18:15
  • 1052 просмотра
  • 4 комментария
Стало известно, когда в Шахтере ждут возвращения Мораеса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Врач донецкого «Шахтера» Вадим Попов рассказал о том, сколько времени займет восстановление травмированного 34-летнего нападающего «горняков» Жуниора Мораеса.

«Жуниор на прошлой неделе получил очень серьезную травму — разрыв боковой и крестообразной связок колена. Это одна из самых сложных травм, которые встречаются в футболе, она влечет продолжительный период послеоперационной реабилитации – девять месяцев, чтобы вернуть игрока в строй. Форвард в сопровождении Артура Глущенко улетел в Испанию, где в одной из местных клиник Жуниору была выполнена операция. После возвращения в Украину футболиста ждет период восстановления», — отметил Попов.

В текущем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 25 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал одну результативную передачу.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 28.04.2021 18:37
    0
    Ukraine, 28.04.2021 18:27
    Как раз появилась возможность завести наследника…
    Например, Вьюнник. Хотя скорее всего купят бразильца. В Шахтере украинцев ненавидят.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 28.04.2021 18:30
    0
    у него контракт до конца 2021 года?
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 28.04.2021 18:29
    +1
    При его то возрасте, можно и карьеру заканчивать.
    Не думаю, что после 9 месяцев без футбола, он выйдет на тот же уровень
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 28.04.2021 18:27
    0
    Как раз появилась возможность завести наследника…
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 28.04.2021 18:29
    +1
    При его то возрасте, можно и карьеру заканчивать.
    Не думаю, что после 9 месяцев без футбола, он выйдет на тот же уровень
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 28.04.2021 18:37
    0
    Ukraine, 28.04.2021 18:27
    Как раз появилась возможность завести наследника…
    Например, Вьюнник. Хотя скорее всего купят бразильца. В Шахтере украинцев ненавидят.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 28.04.2021 18:30
    0
    у него контракт до конца 2021 года?
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 28.04.2021 18:27
    0
    Как раз появилась возможность завести наследника…
    Ссылка
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