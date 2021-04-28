Стало известно, когда в Шахтере ждут возвращения Мораеса

Врач донецкого «Шахтера» Вадим Попов рассказал о том, сколько времени займет восстановление травмированного 34-летнего нападающего «горняков» Жуниора Мораеса.

«Жуниор на прошлой неделе получил очень серьезную травму — разрыв боковой и крестообразной связок колена. Это одна из самых сложных травм, которые встречаются в футболе, она влечет продолжительный период послеоперационной реабилитации – девять месяцев, чтобы вернуть игрока в строй. Форвард в сопровождении Артура Глущенко улетел в Испанию, где в одной из местных клиник Жуниору была выполнена операция. После возвращения в Украину футболиста ждет период восстановления», — отметил Попов.

В текущем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 25 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал одну результативную передачу.