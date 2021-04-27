Жуниора Мораеса прооперировали в Барселоне

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес перенес операцию на колене в Барселоне. Операция длилась три часа и прошла без осложнений.
Напомним, что в субботу на тренировке накануне матча с «Олександрией» бразилец неудачно приземлился, пытаясь нанести удар головой, и порвал крестообразные связки.
По предварительным прогнозам, Жуниор Мораес пропустит минимум полгода.
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Источник — Sport.ua
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