Операция не нужна. Бондарь восстановится самостоятельно

Врач «Шахтера» Вадим Попов рассказал о сроках восстановления 22-летнего украинского защитника «горняков» Валерия Бондаря, который недавно получил травму.

«Многие наверняка видели то страшное столкновение, когда нога просто ушла в сторону… Было очень похоже, что у Валерия такая же травма, как и у Жуниора, но, к счастью, на МРТ это не подтвердилось. Крестообразная связка у него целая, но есть повреждение медиальной боковой связки коленного сустава. Произошел субтотальный разрыв. Эта травма также достаточно неприятная, но период восстановления короче – месяца три. И самое главное, что Валерию пока не требуется хирургическое вмешательство. Постараемся обойтись только терапевтическими средствами: реабилитация, физиотерапия, введем фактор роста, и связка должна зажить. Немного позднее проведем дополнительное исследование, и тогда окончательно будет принято решение о тактике лечения. Но все равно спортсмен останется без футбола на два-три месяца», — считает Попов.