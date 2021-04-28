Операция не нужна. Бондарь восстановится самостоятельно

Травмированный игрок Шахтера проведет без футбола 2-3 месяца

  • 28.04.2021 18:30
  • 365 просмотров
  • 1 комментарий
Операция не нужна. Бондарь восстановится самостоятельно
© Getty Images/Global Images Ukraine

Врач «Шахтера» Вадим Попов рассказал о сроках восстановления 22-летнего украинского защитника «горняков» Валерия Бондаря, который недавно получил травму.

«Многие наверняка видели то страшное столкновение, когда нога просто ушла в сторону… Было очень похоже, что у Валерия такая же травма, как и у Жуниора, но, к счастью, на МРТ это не подтвердилось. Крестообразная связка у него целая, но есть повреждение медиальной боковой связки коленного сустава. Произошел субтотальный разрыв. Эта травма также достаточно неприятная, но период восстановления короче – месяца три. И самое главное, что Валерию пока не требуется хирургическое вмешательство. Постараемся обойтись только терапевтическими средствами: реабилитация, физиотерапия, введем фактор роста, и связка должна зажить. Немного позднее проведем дополнительное исследование, и тогда окончательно будет принято решение о тактике лечения. Но все равно спортсмен останется без футбола на два-три месяца», — считает Попов.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 28.04.2021 18:50
    0
    Но Сарри и Аллегри в упор не хотят видеть Шахтёр!!!!!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 28.04.2021 18:50
    0
    Но Сарри и Аллегри в упор не хотят видеть Шахтёр!!!!!!!
    Ссылка
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