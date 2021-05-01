Жозе МОУРИНЬО: «Возвращение в следующем сезоне может быть преждевременным»

Жозе Моуриньо, который в апреле был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма», рассказал о своих планах на будущее:

«Пока у меня нет планов, я живу и наслаждаюсь своей обычной жизнью. Я свеж, спокоен, отдыхаю в отпуске. Сейчас у меня намного больше времени, чтобы провести работу над ошибками, все понять и проанализировать.

Пока не знаю, когда вернусь. Нужно подождать. Буду ждать не только подходящего клуба, но и подходящей культуры. Может быть, возвращение в следующем сезоне будет преждевременным. Посмотрим».

Ранее сообщалось о том, что во время Евро-2020 Моуриньо будет работать телеэкспертом.