Жозе МОУРИНЬО: «Возвращение в следующем сезоне может быть преждевременным»

Португальский тренер – о своем будущем

  • 01.05.2021 17:22
  • 845 просмотров
  • 1 комментарий
Жозе МОУРИНЬО: «Возвращение в следующем сезоне может быть преждевременным»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо, который в апреле был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма», рассказал о своих планах на будущее:

«Пока у меня нет планов, я живу и наслаждаюсь своей обычной жизнью. Я свеж, спокоен, отдыхаю в отпуске. Сейчас у меня намного больше времени, чтобы провести работу над ошибками, все понять и проанализировать.

Пока не знаю, когда вернусь. Нужно подождать. Буду ждать не только подходящего клуба, но и подходящей культуры. Может быть, возвращение в следующем сезоне будет преждевременным. Посмотрим».

Ранее сообщалось о том, что во время Евро-2020 Моуриньо будет работать телеэкспертом.

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Источник — Sky Sports

(5 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 01.05.2021 17:41
    0
    Моуриньо уже не топ. Для него важны только деньги.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 01.05.2021 17:41
    0
    Моуриньо уже не топ. Для него важны только деньги.
    Ссылка
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