Бавария может продать Левандовски в Реал

«Бавария» может во время летнего трансферного окна продать своего лидера, Роберта Левандовски. У чемпионов Германии есть ряд предложений по польскому форварду.

Мадридский «Реал» готов предложить за 32-летнего игрока 60 миллионов евро. «Бавария» готова продать Левандовски из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией коронавируса.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 43 гола и 8 ассистов в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт с «Баварией» рассчитан до 2023 года.