Бавария может продать Левандовски в Реал

Трансфер может состояться нынешним летом

  • 01.05.2021 14:18
  • 1018 просмотров
  • 3 комментария
Бавария может продать Левандовски в Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» может во время летнего трансферного окна продать своего лидера, Роберта Левандовски. У чемпионов Германии есть ряд предложений по польскому форварду.

Мадридский «Реал» готов предложить за 32-летнего игрока 60 миллионов евро. «Бавария» готова продать Левандовски из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией коронавируса.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 43 гола и 8 ассистов в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт с «Баварией» рассчитан до 2023 года.

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Источник — AS

(7 голосов)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 01.05.2021 15:07
    -1
    Никакого Левандовского Реал не купит, это утка. Переподписать, это совсем доугое, а продать и купить на эту же позицию, но хуже? Я хоть и болейщик Барселоны, но Роналду сильнее Левандовского.
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    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 01.05.2021 14:26
    -2
    Barsa_che, 01.05.2021 14:21
    Левандовскому летом будет 33 года, зачем тогда надо было Реалу в эти же 33 года продавать Роналду?
    А Месси уже 33. Зачем было переподписывать?
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    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 01.05.2021 14:21
    -1
    Левандовскому летом будет 33 года, зачем тогда надо было Реалу в эти же 33 года продавать Роналду?
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