Никола ВАСИЛЬ: «Ибрагим, мне очень жаль. Это несчастный случай»

Вратарь луганской «Зари» Никола Василь извинился перед форвардом донецкого «Олимпика» Ибрагимом Каргбо за то, что нанес ему тяжелую травму в перенесенном матче 10-го тура УПЛ «Олимпик» – «Заря» (2:1).

«Ибрагим, я надеюсь, что ты чувствуешь себя лучше. Мне очень жаль из-за случившегося, это несчастный случай. Я просто хотел выбить мяч. Желаю тебе скорейшего выздоровления. Надеюсь, ты вернешься на поле как можно скорее», - написал Василь.

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Обзор матча