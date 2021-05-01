Никола ВАСИЛЬ: «Ибрагим, мне очень жаль. Это несчастный случай»

Вратарь луганской «Зари» Никола Василь извинился перед форвардом донецкого «Олимпика» Ибрагимом Каргбо за то, что нанес ему тяжелую травму в перенесенном матче 10-го тура УПЛ «Олимпик» – «Заря» (2:1).
«Ибрагим, я надеюсь, что ты чувствуешь себя лучше. Мне очень жаль из-за случившегося, это несчастный случай. Я просто хотел выбить мяч. Желаю тебе скорейшего выздоровления. Надеюсь, ты вернешься на поле как можно скорее», - написал Василь.
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Обзор матча
Источник — Футбол 1/2/3
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