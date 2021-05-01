Никола ВАСИЛЬ: «Ибрагим, мне очень жаль. Это несчастный случай»

Голкипер «Зари» пожелал Каргбо скорейшего выздоровления

  • 01.05.2021 11:06
  • 1948 просмотров
  • 3 комментария
Никола ВАСИЛЬ: «Ибрагим, мне очень жаль. Это несчастный случай»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Василь

Вратарь луганской «Зари» Никола Василь извинился перед форвардом донецкого «Олимпика» Ибрагимом Каргбо за то, что нанес ему тяжелую травму в перенесенном матче 10-го тура УПЛ «Олимпик» – «Заря» (2:1).

«Ибрагим, я надеюсь, что ты чувствуешь себя лучше. Мне очень жаль из-за случившегося, это несчастный случай. Я просто хотел выбить мяч. Желаю тебе скорейшего выздоровления. Надеюсь, ты вернешься на поле как можно скорее», - написал Василь.

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Обзор матча

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    rosti79
    online
      rosti79, 01.05.2021 12:09
    0
    вообще не понимаю как он там трамвировался на видеои вообще не чего подобного не заметил.
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 01.05.2021 11:25
    +2
    lenares85, 01.05.2021 11:13
    Тут как было Карбо думал, что успеет, но прыжок вратаря, за доли милисикунд нивилировал расстояние, прыгать на мяч головой вроде нещапрещено, и он не успел убрать ноги. Могло быть обоюдная травма, но видно кости у игрока слабее из-за постоянных нагрузок. Нужно в правилах прописать, что при возможности стыков запретить прыгать каким нибудь образом на мяч, хоть вперёд телом хоть ногами
    Зачем Каргбо летел на вратаря?
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 01.05.2021 11:13
    -1
    Тут как было Карбо думал, что успеет, но прыжок вратаря, за доли милисикунд нивилировал расстояние, прыгать на мяч головой вроде нещапрещено, и он не успел убрать ноги. Могло быть обоюдная травма, но видно кости у игрока слабее из-за постоянных нагрузок. Нужно в правилах прописать, что при возможности стыков запретить прыгать каким нибудь образом на мяч, хоть вперёд телом хоть ногами
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 01.05.2021 11:25
    +2
    lenares85, 01.05.2021 11:13
    Тут как было Карбо думал, что успеет, но прыжок вратаря, за доли милисикунд нивилировал расстояние, прыгать на мяч головой вроде нещапрещено, и он не успел убрать ноги. Могло быть обоюдная травма, но видно кости у игрока слабее из-за постоянных нагрузок. Нужно в правилах прописать, что при возможности стыков запретить прыгать каким нибудь образом на мяч, хоть вперёд телом хоть ногами
    Зачем Каргбо летел на вратаря?
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 01.05.2021 12:09
    0
    вообще не понимаю как он там трамвировался на видеои вообще не чего подобного не заметил.
    Ссылка
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