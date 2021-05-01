Врач: «Операция Каргбо длилась 2 часа. Через год вытянем стержень»

Главврач медицинского центра, где бельгийцу Ибрагиму Каргбо делали операцию, Анна Вовченко рассказала о сроках восстановления игрока после травмы в перенесенном матче 10-го тура УПЛ «Олимпик» – «Заря» (2:1).

«Все сработали очень оперативно, потому что это произошло в Чернигове. Мы приняли его около 22:00, а уже в 8.30 начиналась операция. У него довольно тяжелая травма – многооскольчатый перелом большеберцовой кости и малоберцовой. Операция длилась 2 часа.

При операции использовался специальный стержень, он сразу сможет наступать на ногу, переносить до 20% своего веса с использованием костылей. Такая ходьба будет продолжаться 2,5 месяца. Если все будет хорошо на рентгене, через три с половиной месяца он начнет понемногу бегать, а потом еще через год нужно будет вытянуть стержень. Считаю, что он нормально вернется к футболу», - сказала Вовченко.