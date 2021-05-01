Артем ФРАНКОВ: «А что мешало Заре в Полтаве? Какой арбитр вам помешал?»

В среду «Заря» неожиданно уступила «Олимпику» (1:2) в перенесенном поединке 10 тура УПЛ. Известный футбольный журналист Артем Франков высказался по поводу судейства в матче.

«В эпизоде с незасчитанным голом «Зари» был контакт Лунёва с вратарем во вратарской площади по вине самого Лунёва. Тем более, что арбитры зафиксировали офсайд у футболиста «Зари». Касаемо эпизода с красной карточкой Василю, было видно, что Каргбо получает тяжелую травму. Да, Василь играл в мяч, но при этом он сыграл в соперника. Если ты одновременно играешь в мяч, но при этом наносишь вред здоровью соперника, будь добр отвечать за это. И то, что «Заря» потом разыгрывала свободный удар, это был реальный офсайд. Но была допущена методическая ошибка помощника главного арбитра. Если была б какая-то опасность у ворот «Зари», эпизод по правилам нужно было дать доиграть. Но в этом случае воротам «Зари» не угрожала опасность.

А поводу того, что «Заря» все никак не может побороться за серебро, есть вопросы. Хочется спросить: «Ребята, а что с вами было в Полтаве, когда вы играли с «Ворсклой»? Там какой арбитр вам помешал?». На мой взгляд, «Заря» имеет определенные перепады в игре и Скрипник это показывает, ведь с «Олимпиком» была ротация, много кто из лидеров был на скамейке запасных», - сказал Франков.

Напомним, в 22-м туре чемпионата «Заря» на выезде проиграла «Ворскле» со счетом 2:4.