В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги лидеру турнирной таблицы, мадридскому «Атлетико», предстоит совершить визит к одному из претендентов на вылет в Сегунду – «Эльче».

«Эльче»

Положение команды Франсиско Эскрибы можно оценивать по-разному, но точно нельзя утверждать, что команде из провинции Аликанте стоит прощаться с «элитным» дивизионом Испании. В достижимой близости к «зелено-полосатым» находится вполне безопасная 16-я строчка турнирной таблицы, до которой осталось всего одно очко и пять поединков до завершения национального первенства. Однако встреча «Вальядолида» против явного аутсайдера – «Эйбара», скорее бьет по амбициям «Эльче», так как их соперник в эти выходные выглядит куда серьезнее.

Впрочем, унывать футболистам Эскрибы точно не стоит раньше времени. «Атлетико» – наиболее сильный из оставшихся оппонентов, после чего команду ждет поединки с более высокими шансами на победу против «Алавеса» и «Кадиса». Однако, «Эльче» будет очень уместно вспомнить тот факт, что в домашних матчах они выглядят очень даже уверенно, пусть и не настолько, как оппонент по предстоящей игре.

«Атлетико»

Потерять столько возможностей уверенно возглавлять турнирную таблицу, сколько это «удалось» коллективу Диего Симеоне, надо еще постараться. Еще свежи в памяти 14 очков преимущества над ближайшим преследователем, а простая математика подсказывает, что, если бы данный гандикап сохранился в силе, то матч на «Мануэль Мартинес Валеро» стал бы для «матрасников» чемпионским. Вместо этого, «Атлетико» растерял все преимущество по набранным очкам, в результате чего оказался там, где оказался.

Теперь, именно мадридскому клубу приходится поглядывать на соседей по городу и каталонскую «Барселону», к которым в последнее время присоединилась еще и андалузская «Севилья». В чемпионской гонке установилось пространство в четыре очка между топ-4 командами страны. Это ли не интрига в ее первородном виде?

Конечно, у «Атлетико» есть достаточно большой соблазн посмотреть в сторону поединка против команды Рональда Кумана, который состоится уже через неделю. Однако, если «матрасники» потеряют очки даже в противостоянии против «Эльче», то о каком чемпионском титуле мы вообще ведем речь? Если тренерский штаб Диего Симеоне и проводил работу над ошибками по ходу неудач своей команды, то лучшего промежутка для того, чтобы показать результаты своей деятельности, просто невозможно придумать.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Атлетико», и завершилась победой «матрасников» со счетом 3:1.

В родных стенах «Эльче» не проигрывает вот уже шесть матчей кряду, однако при этом команда Эскрибы не пропустила лишь в двух из них.

Удивительный факт, но лидер чемпионской гонки в последний раз побеждал на чужом поле около полутора месяцев назад, забив за этот промежуток времени лишь два мяча на выезде. Однако, стоит отметить, что и соперники в этот период для команды Симеоне были далеко не из простых.

Ориентировочные составы

«Эльче»: Бадия – Хосема, Гонсалес, Кальво, Верду – Марконе – Чавес, Гути, Моренте, Хосан – Бойе.

«Атлетико»: Облак – Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер – Феррейра Карраско, Коке, Сауль, Льоренте – Суарес, Фелиш.

Прогноз на матч

Мы считаем, что для мадридского «Атлетико» не составит проблем добиться победного исхода в предстоящем поединке, однако соперники могут замахнуться и на забитый мяч в ворота Яна Облака. В таких условиях, ставка «Атлетико Мадрид победит и ТБ 2.5» за 2,39 от Favbet выглядит достойным предложением.

1 мая, суббота