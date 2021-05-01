Важнейшая победа. Атлетико выиграл и пока удерживает лидерство Ла Лиги

«Атлетико» повезло с тем, что ранее «Барселона» проиграла «Гранаде» и упустила шанс выйти на 1-е место.
И команда Диего Симеоне сумела воспользоваться ошибкой соперника, выиграв свой матч в туре. «Атлетико» обыграл «Эльче» 1:0 и оторвался от «Реала» и «Барселоны» на 5 очков.
«Реал» сыграет сегодня позже, а у каталонцев есть матч в запасе.
Чемпионат Испании. 34-й тур
Эльче - Атлетико 0:1
Гол: Льоренте, 24
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Источник — Sport.ua
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