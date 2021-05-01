Важнейшая победа. Атлетико выиграл и пока удерживает лидерство Ла Лиги

«Атлетико» повезло с тем, что ранее «Барселона» проиграла «Гранаде» и упустила шанс выйти на 1-е место.

И команда Диего Симеоне сумела воспользоваться ошибкой соперника, выиграв свой матч в туре. «Атлетико» обыграл «Эльче» 1:0 и оторвался от «Реала» и «Барселоны» на 5 очков.

«Реал» сыграет сегодня позже, а у каталонцев есть матч в запасе.

Чемпионат Испании. 34-й тур

Эльче - Атлетико 0:1

Гол: Льоренте, 24