Нива Тернополь – Черноморец – 0:1. Видео гола и обзор матча

В поединке 24 тура чемпионата Украины «Черноморец» с минимальным счетом обыграл тернопольскую «Ниву».
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Козак (Черноморец).
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Источник — YouTube
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