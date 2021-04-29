Нива Т — Черноморец .Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 30 апреля, состоится поединок 24-го тура Первой лиги Украины, в котором тернопольская «Нива» примет «Черноморец».
Матч пройдет во Львове на стадионе «СКИФ». Прямая трансляция встречи начнется в 15:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Нива Тр
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