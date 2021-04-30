Козак решает. Черноморец во Львове выиграл у Нивы Тернополь и близок к УПЛ

30 апреля прошли поединки 24-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
«Черноморец» на выезде во Львове выиграл у «Нивы» Тернополь (1:0) и близок к получению путевки в УПЛ. Гол забил Артем Козак – его удар с пенальти в прыжке отразил голкипер, но футболист стремительно бросился на добивание и все-таки отправил мяч в сетку.
Первая лига чемпионата Украины
24-й тур, 30 апреля
«Нива» Тернополь – «Черноморец» Одесса – 0:1
Гол: Козак, 77.
«ВПК-Агро» Шевченковка – «Кремень» Кременчуг – 3:0
Голы: Ляшенко, 43, Семенов, 63 (автогол), Кулиш, 90+2.
«Кристалл» Херсон – «Оболонь» Киев – 3:2
Голы: Вакуленко, 31, Титиевский, 49, Дмитренко, 78 – Батальский, 25 (пен.), Мурза, 65 (пен.)
«Николаев» – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 1:0
Гол: Яворский, 66.
«Альянс» Липовая Долина – «Авангард» Краматорск – 1:1
Голы: Сидоренко, 52 – Ермоленко, 36 (пен.)
Турнирная таблица Первой лиги
Источник — Sport.ua
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