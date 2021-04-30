Козак решает. Черноморец во Львове выиграл у Нивы Тернополь и близок к УПЛ

30 апреля прошли поединки 24-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

«Черноморец» на выезде во Львове выиграл у «Нивы» Тернополь (1:0) и близок к получению путевки в УПЛ. Гол забил Артем Козак – его удар с пенальти в прыжке отразил голкипер, но футболист стремительно бросился на добивание и все-таки отправил мяч в сетку.

Первая лига чемпионата Украины

24-й тур, 30 апреля

«Нива» Тернополь – «Черноморец» Одесса – 0:1

Гол: Козак, 77.

«ВПК-Агро» Шевченковка – «Кремень» Кременчуг – 3:0

Голы: Ляшенко, 43, Семенов, 63 (автогол), Кулиш, 90+2.

«Кристалл» Херсон – «Оболонь» Киев – 3:2

Голы: Вакуленко, 31, Титиевский, 49, Дмитренко, 78 – Батальский, 25 (пен.), Мурза, 65 (пен.)

«Николаев» – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 1:0

Гол: Яворский, 66.

«Альянс» Липовая Долина – «Авангард» Краматорск – 1:1

Голы: Сидоренко, 52 – Ермоленко, 36 (пен.)

Турнирная таблица Первой лиги