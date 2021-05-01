Четыре поражения подряд. Сельта обыграла Леванте и цепляется за еврокубки

30 апреля прошел матч 34-го тура чемпионата Испании.
«Сельта» нанесла 4-е подряд поражение «Леванте» и цепляется за еврокубки (команду отделяет 5 очков от 7-го места)
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (73), «Реал», «Барселона» (по 71), «Севилья» (70), «Реал Сосьедад», «Бетис» (по 50), «Вильярреал» (49).
Ла Лига. 34-й тур
«Сельта» – «Леванте» – 2:0
Голы: Мендес, 51, Солари, 74.
«Сельта»: Вильяр, Мурильо, Васкес, Айду (Араухо, 46), Фонтан (Кариколь, 46), Суарес, Тапия (Бельтран, 29), Нолито (Феррейра, 85), Аспас (Солари, 66), Мина, Мендес.
«Леванте»: Карденас, Дуарте (Мирамон, 80), Клерк, Везу, Постиго, Пьер (Дукуре, 83), Барди (Рочина, 68), Мелеро (Моралес, 79), Рохер, Де Фрутос, Кантеро (Леон, 79).
Предупреждения: Фонтан, 32. Мелеро, 39. Васкес, 56. Везу, 71.
Судья: Хайме Латре (Испания).
30 апреля. Виго. Стадион «Балаидос».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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