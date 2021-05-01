РБ Лейпциг вырвал победу у Вердера в овертайме и вышел в финал Кубка

В полуфинале Кубка Германии «РБ Лейпциг» вырвал победу у «Вердера» в овертайме (2:1) и вышел в финал.
Решающий гол на 120+1 минуте забил шведский форвард Эмиль Форсберг.
Во втором полуфинале 1 мая будут играть «Боруссия» Дортмунд и «Хольштайн» Киль.
Кубок Германии. Полуфинал
«Вердер» – «РБ Лейпциг» – 1:2 (д. в.)
Голы: Битенкур, 105+1 – Хван Хи Чхан, 93, Форсберг, 120+1
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Источник — Sport.ua
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