В субботу, 1 мая, состоится поединок двадцать четвертого тура чемпионата Украины, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать киевское «Динамо».



Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского, арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский даст стартовый свисток в 19:30.

«Ворскла» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Полтаве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Динамо», за которой можно следить здесь.