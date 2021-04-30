В субботу, 1 мая, состоится поединок двадцать четвертого тура чемпионата Украины, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать киевское «Динамо».
Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского, арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский даст стартовый свисток в 19:30.
«Ворскла» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Полтаве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Динамо», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.