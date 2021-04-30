В субботу, 1 мая,, состоится матч двадцать четвертого тура чемпионата Украины, в котором черниговская «Десна» будет принимать «Колос».
Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, арбитр Юрий Иванов даст стартовый свисток в 14:00.
«Десна» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Чернигове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Колос», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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