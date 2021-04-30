Мировой рекорд на аукционе. Бутсы Месси проданы за £125 тысяч

Бутсы форварда «Барселоны» Лионеля Месси были проданы на благотворительном аукционе Christies за рекордную сумму в 125 тысяч фунтов стерлингов.

В этих бутсах форвард «Барселоны» 22 декабря в игре против «Вальядолида» побил рекорд легендарного бразильца Пеле по голам за один клуб (644 гола).

Вырученные средства пойдут на благотворительность и будут переданы в госпиталь в Барселоне.