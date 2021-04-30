Мировой рекорд на аукционе. Бутсы Месси проданы за £125 тысяч

Бутсы форварда «Барселоны» Лионеля Месси были проданы на благотворительном аукционе Christies за рекордную сумму в 125 тысяч фунтов стерлингов.
В этих бутсах форвард «Барселоны» 22 декабря в игре против «Вальядолида» побил рекорд легендарного бразильца Пеле по голам за один клуб (644 гола).
Вырученные средства пойдут на благотворительность и будут переданы в госпиталь в Барселоне.
#AuctionUpdate £125,000 in support of the Health Project of the Vall Hebron University Hospital in Barcelona gained through the sale of Lionel Messi's 644 goal record breaking adidas boots – setting a new world auction record. pic.twitter.com/pgajU4zeKJ— Christie's (@ChristiesInc) April 30, 2021
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.