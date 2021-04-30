Мировой рекорд на аукционе. Бутсы Месси проданы за £125 тысяч

В этих бутсах форвард «Барселоны» побил рекорд легендарного бразильца Пеле

  • 30.04.2021 19:42
  • 956 просмотров
  • 2 комментария
Мировой рекорд на аукционе. Бутсы Месси проданы за £125 тысяч
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бутсы форварда «Барселоны» Лионеля Месси были проданы на благотворительном аукционе Christies за рекордную сумму в 125 тысяч фунтов стерлингов.

В этих бутсах форвард «Барселоны» 22 декабря в игре против «Вальядолида» побил рекорд легендарного бразильца Пеле по голам за один клуб (644 гола).

Вырученные средства пойдут на благотворительность и будут переданы в госпиталь в Барселоне.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dedpixto
    online
      dedpixto, 30.04.2021 21:18
    0
    у Пеле тем временем обнаружили ещё 17 неучтённых голов! так что опять придётся бить рекорд ))
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 30.04.2021 21:13
    0
    Благочинність то є добре.
    Ссылка
    dedpixto
    online
      dedpixto, 30.04.2021 21:18
    0
    у Пеле тем временем обнаружили ещё 17 неучтённых голов! так что опять придётся бить рекорд ))
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 30.04.2021 21:13
    0
    Благочинність то є добре.
    Ссылка
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