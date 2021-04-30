Артем ФРАНКОВ: «Луческу за короткие сроки смог добиться уважения»

Известный журналист – о чемпионстве «Динамо»

  • 30.04.2021 18:59
  • 1281 просмотр
  • 3 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Луческу за короткие сроки смог добиться уважения»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков высказал свое мнение о досрочном чемпионстве киевского «Динамо».

«Когда пришел Луческу, я сомневался в его возрасте, потому что ему только исполнилось 75 лет. Также меня беспокоила его работа в «Зените» и сборной Турции, так как он там никаких успехов особо не добился. Но когда я присмотрелся к его работе, когда он возглавлял сборную Турции, у меня не осталось сомнений.

Мирча Луческу за короткие сроки смог добиться уважения к себе благодаря своим профессиональным качествам и своему подходу к делу. Я думаю, что Луческу в «Динамо» еще не все сделал, что планировал. Как ни крути, из Лиги Европы «Динамо» вылетало без малейших вопросов. Команде есть куда расти и что доказывать», - сказал Франков.

Ранее сообщалось, что Луческу лично распределит между игроками «Динамо» премиальные за победу в УПЛ.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 30.04.2021 19:10
    +5
    Доброгорский Юрий, 30.04.2021 19:07
    Поздно Тёма, метр-Денисов предоставил всем эксклюзивную инсайдерскую информацию что дед летом уйдет...
    В бредни денисова верят только такие же тупые беженцы из ордло, как и он.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 30.04.2021 19:10
    +8
    І Луческу в шахті та Луческу в Динамо це дві зовсім інші людини. Респект тренеру.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 30.04.2021 19:07
    -3
    Поздно Тёма, метр-Денисов предоставил всем эксклюзивную инсайдерскую информацию что дед летом уйдет...
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 30.04.2021 19:10
    +8
    І Луческу в шахті та Луческу в Динамо це дві зовсім інші людини. Респект тренеру.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 30.04.2021 19:10
    +5
    Доброгорский Юрий, 30.04.2021 19:07
    Поздно Тёма, метр-Денисов предоставил всем эксклюзивную инсайдерскую информацию что дед летом уйдет...
    В бредни денисова верят только такие же тупые беженцы из ордло, как и он.
    Ссылка
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