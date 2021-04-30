Артем ФРАНКОВ: «Луческу за короткие сроки смог добиться уважения»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков высказал свое мнение о досрочном чемпионстве киевского «Динамо».

«Когда пришел Луческу, я сомневался в его возрасте, потому что ему только исполнилось 75 лет. Также меня беспокоила его работа в «Зените» и сборной Турции, так как он там никаких успехов особо не добился. Но когда я присмотрелся к его работе, когда он возглавлял сборную Турции, у меня не осталось сомнений.

Мирча Луческу за короткие сроки смог добиться уважения к себе благодаря своим профессиональным качествам и своему подходу к делу. Я думаю, что Луческу в «Динамо» еще не все сделал, что планировал. Как ни крути, из Лиги Европы «Динамо» вылетало без малейших вопросов. Команде есть куда расти и что доказывать», - сказал Франков.

Ранее сообщалось, что Луческу лично распределит между игроками «Динамо» премиальные за победу в УПЛ.