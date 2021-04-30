Это рана, которая все еще кровоточит. Шевченко – о финале ЛЧ с Ливерпулем

Бывший форвард «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, рассказал о том, как переживает события 16-летней давности, когда «россонери» в стамбульском финале Лиги чемпионов проиграли «Ливерпулю» в серии пенальти, хотя после первого тайма вели в счете – 3:0.

«Это рана, которая все еще кровоточит. Писали, что между первым и вторым таймом мы начали праздновать. Это ложь. Скорее, Паоло Мальдини был первым, кто сказал, что «Ливерпуль» не сдастся, даже если они проигрывают 0:3. Мы повторили это друг другу».

«В первые три месяца после того болезненного поражения в финале Лиги чемпионов я просыпался ночью с криком и начинал думать об этом. Я до сих пор думаю об этом, несмотря на то, что прошло шестнадцать лет. Многие из моих товарищей по команде никогда больше не хотели смотреть эту игру. Я же знаю ее наизусть», - поведал Шевченко.

Также Шевченко рассказал, как пережил катастрофу на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, случившуюся в 1986 году, когда будущей легенде «Динамо» и «Милана» было всего 10 лет.