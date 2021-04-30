Это рана, которая все еще кровоточит. Шевченко – о финале ЛЧ с Ливерпулем

События 2005 года до сих пор не оставляют легендарного форварда «Милана»…

  • 30.04.2021 11:27
  • 1398 просмотров
  • 1 комментарий
Это рана, которая все еще кровоточит. Шевченко – о финале ЛЧ с Ливерпулем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший форвард «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, рассказал о том, как переживает события 16-летней давности, когда «россонери» в стамбульском финале Лиги чемпионов проиграли «Ливерпулю» в серии пенальти, хотя после первого тайма вели в счете – 3:0.

«Это рана, которая все еще кровоточит. Писали, что между первым и вторым таймом мы начали праздновать. Это ложь. Скорее, Паоло Мальдини был первым, кто сказал, что «Ливерпуль» не сдастся, даже если они проигрывают 0:3. Мы повторили это друг другу».

«В первые три месяца после того болезненного поражения в финале Лиги чемпионов я просыпался ночью с криком и начинал думать об этом. Я до сих пор думаю об этом, несмотря на то, что прошло шестнадцать лет. Многие из моих товарищей по команде никогда больше не хотели смотреть эту игру. Я же знаю ее наизусть», - поведал Шевченко.

Также Шевченко рассказал, как пережил катастрофу на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, случившуюся в 1986 году, когда будущей легенде «Динамо» и «Милана» было всего 10 лет.

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Источник — Corriere della Sera

(7 голосов)

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Комментарии
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 30.04.2021 12:07
    0
    Зачем же так преувеличивать......
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 30.04.2021 12:07
    0
    Зачем же так преувеличивать......
    Ссылка
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