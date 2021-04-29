Андрей ШЕВЧЕНКО: «Взрыв Чернобыля? Чувствовал себя как в кино»

В 1986 году нынешнему наставнику «сине-желтых» было всего 10 лет…

  • 29.04.2021 18:32
  • 974 просмотра
  • 11 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Взрыв Чернобыля? Чувствовал себя как в кино»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как пережил взрыв на Чернобыльской АЭС, а также, когда впервые задумался о том, чтобы пожить в Италии.

«Надеюсь, я никого не шокирую, если скажу, что мне все казалось нормальным. Мне было десять лет. Я веселился, как сумасшедший, играя в футбол везде, занимаясь любым видом спорта. Меня отвели в академию киевского «Динамо», где я почувствовал, что начинаю жить мечтой. Потом взорвался четвертый реактор на ЧАЭС, и нас всех увезли. Школы закрылись немедленно. Приехали автобусы со всего СССР, погрузили детей от 6 до 15 лет и увезли. Я оказался один сперва на Азовском, а затем на Черном море, в 1500 километрах от дома. Но до сих пор я не чувствую боли. Я чувствовал себя как в кино, прожил этот опыт как путешествие. Я был ребенком. Жить в СССР было неплохо. Для всех было все одинаково. Повсюду много школ и спорта. Это была закрытая страна, из-за которой и ты сам закрывался».

«Когда я понял, что существует другой мир? Италия, видимо, была моей судьбой. Мне было 12 лет, и нас пригласили играть на турнир в городе Агрополи. Нас чрезмерно настроили, проинструктировали не высказывать неуверенности. Вместо этого мы таяли, словно снег на солнце. Нам улыбались, приветливо встречали. Я помню, как подумал, что однажды хочу сюда вернуться», - рассказал Шевченко.

Напомним, сегодня стало ясно, в какие сроки в сборную Украины будут прибывать игроки разных клубов, чтобы начинать подготовку к финальному этапу Евро-2020.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Calcionews24

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.04.2021 19:21
    0
    futbolboss, 29.04.2021 18:57
    В будущем потом могло всем всего хватать, как в социалистическом Китае сейчас.
    Социалистический Китай поднял свою экономику благодаря нелюдям капиталистам, разместив у себя их производственные мощности.
    А сейчас, так называемый социалистический Китай, имеет частную собственность на средства производства.
    Социалистической осталась только Северная Корея.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 29.04.2021 19:16
    +2
    futbolboss, 29.04.2021 18:45
    "Жить в СССР было неплохо. Для всех было все одинаково. Повсюду много школ и спорта" - не показывайте это зомбонацикам.
    Да, неплохо. Сначала 1/3 в "Гражданскую" положили, потом в Голодомор, потом война, которую сами и начали, потом снова голод. Ну и вишенка на торте - Афган и Чернобыль. А ну и да, в лучшие времена, на 5 средних по стране можно купить холодильник, на 7 средних - хороший телевизор. Кто там готов полугодовую з/п за холодильник типа Ока (даже не Зил) нынче отдать? По Украине нынче это 70 штук гривен. Ауу...
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 29.04.2021 19:13
    +3
    futbolboss, 29.04.2021 18:45
    "Жить в СССР было неплохо. Для всех было все одинаково. Повсюду много школ и спорта" - не показывайте это зомбонацикам.
    ты серьезно?!? что ж тебе так понравилось в ссср, автомат газировка на улицах или пломбир по 15копеек или может красный галстук на шее
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 29.04.2021 18:58
    +1
    Что он там мог почувствовать?
    На халяву все лето на морях провёл (привычка осталась на всю жизнь, но поменялось на Турцию, Испанию и всякие острова).
    Первый и последний раз побывал на Азовье да и только.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 29.04.2021 18:57
    -7
    Bolshoi, 29.04.2021 18:53
    Уточню. Для большинства всего небыло одинаково. Школы были, они и сейчас есть.
    В будущем потом могло всем всего хватать, как в социалистическом Китае сейчас.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.04.2021 18:53
    +1
    futbolboss, 29.04.2021 18:45
    "Жить в СССР было неплохо. Для всех было все одинаково. Повсюду много школ и спорта" - не показывайте это зомбонацикам.
    Уточню. Для большинства всего небыло одинаково. Школы были, они и сейчас есть.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 29.04.2021 18:52
    -3
    Богдан Саженко, 29.04.2021 18:49
    Так щоб відволікати від ніщенськой країни ,а спортсмени прославляли як зомбі богознащо,а самі виносили крамниці і були під наглядом кгб,як тварини
    Так зараз, по великому рахунку так само.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 29.04.2021 18:49
    0
    futbolboss, 29.04.2021 18:45
    "Жить в СССР было неплохо. Для всех было все одинаково. Повсюду много школ и спорта" - не показывайте это зомбонацикам.
    Так щоб відволікати від ніщенськой країни ,а спортсмени прославляли як зомбі богознащо,а самі виносили крамниці і були під наглядом кгб,як тварини
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 29.04.2021 18:45
    -6
    "Жить в СССР было неплохо. Для всех было все одинаково. Повсюду много школ и спорта" - не показывайте это зомбонацикам.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 29.04.2021 18:36
    +2
    APL, 29.04.2021 18:35
    От брихун, тобі було 9 а не 10
    да вы, батенька, задрот, однако!
    Ссылка
    APL
      APL, 29.04.2021 18:35
    -3
    От брихун, тобі було 9 а не 10
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 29.04.2021 19:13
    +3
    futbolboss, 29.04.2021 18:45
    "Жить в СССР было неплохо. Для всех было все одинаково. Повсюду много школ и спорта" - не показывайте это зомбонацикам.
    ты серьезно?!? что ж тебе так понравилось в ссср, автомат газировка на улицах или пломбир по 15копеек или может красный галстук на шее
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 29.04.2021 19:16
    +2
    futbolboss, 29.04.2021 18:45
    "Жить в СССР было неплохо. Для всех было все одинаково. Повсюду много школ и спорта" - не показывайте это зомбонацикам.
    Да, неплохо. Сначала 1/3 в "Гражданскую" положили, потом в Голодомор, потом война, которую сами и начали, потом снова голод. Ну и вишенка на торте - Афган и Чернобыль. А ну и да, в лучшие времена, на 5 средних по стране можно купить холодильник, на 7 средних - хороший телевизор. Кто там готов полугодовую з/п за холодильник типа Ока (даже не Зил) нынче отдать? По Украине нынче это 70 штук гривен. Ауу...
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 29.04.2021 18:36
    +2
    APL, 29.04.2021 18:35
    От брихун, тобі було 9 а не 10
    да вы, батенька, задрот, однако!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 29.04.2021 18:58
    +1
    Что он там мог почувствовать?
    На халяву все лето на морях провёл (привычка осталась на всю жизнь, но поменялось на Турцию, Испанию и всякие острова).
    Первый и последний раз побывал на Азовье да и только.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.04.2021 18:53
    +1
    futbolboss, 29.04.2021 18:45
    "Жить в СССР было неплохо. Для всех было все одинаково. Повсюду много школ и спорта" - не показывайте это зомбонацикам.
    Уточню. Для большинства всего небыло одинаково. Школы были, они и сейчас есть.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.04.2021 19:21
    0
    futbolboss, 29.04.2021 18:57
    В будущем потом могло всем всего хватать, как в социалистическом Китае сейчас.
    Социалистический Китай поднял свою экономику благодаря нелюдям капиталистам, разместив у себя их производственные мощности.
    А сейчас, так называемый социалистический Китай, имеет частную собственность на средства производства.
    Социалистической осталась только Северная Корея.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 29.04.2021 18:49
    0
    futbolboss, 29.04.2021 18:45
    "Жить в СССР было неплохо. Для всех было все одинаково. Повсюду много школ и спорта" - не показывайте это зомбонацикам.
    Так щоб відволікати від ніщенськой країни ,а спортсмени прославляли як зомбі богознащо,а самі виносили крамниці і були під наглядом кгб,як тварини
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности