Андрей ШЕВЧЕНКО: «Взрыв Чернобыля? Чувствовал себя как в кино»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как пережил взрыв на Чернобыльской АЭС, а также, когда впервые задумался о том, чтобы пожить в Италии.

«Надеюсь, я никого не шокирую, если скажу, что мне все казалось нормальным. Мне было десять лет. Я веселился, как сумасшедший, играя в футбол везде, занимаясь любым видом спорта. Меня отвели в академию киевского «Динамо», где я почувствовал, что начинаю жить мечтой. Потом взорвался четвертый реактор на ЧАЭС, и нас всех увезли. Школы закрылись немедленно. Приехали автобусы со всего СССР, погрузили детей от 6 до 15 лет и увезли. Я оказался один сперва на Азовском, а затем на Черном море, в 1500 километрах от дома. Но до сих пор я не чувствую боли. Я чувствовал себя как в кино, прожил этот опыт как путешествие. Я был ребенком. Жить в СССР было неплохо. Для всех было все одинаково. Повсюду много школ и спорта. Это была закрытая страна, из-за которой и ты сам закрывался».

«Когда я понял, что существует другой мир? Италия, видимо, была моей судьбой. Мне было 12 лет, и нас пригласили играть на турнир в городе Агрополи. Нас чрезмерно настроили, проинструктировали не высказывать неуверенности. Вместо этого мы таяли, словно снег на солнце. Нам улыбались, приветливо встречали. Я помню, как подумал, что однажды хочу сюда вернуться», - рассказал Шевченко.

Напомним, сегодня стало ясно, в какие сроки в сборную Украины будут прибывать игроки разных клубов, чтобы начинать подготовку к финальному этапу Евро-2020.