Андрей ШЕВЧЕНКО: «Взрыв Чернобыля? Чувствовал себя как в кино»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как пережил взрыв на Чернобыльской АЭС, а также, когда впервые задумался о том, чтобы пожить в Италии.
«Надеюсь, я никого не шокирую, если скажу, что мне все казалось нормальным. Мне было десять лет. Я веселился, как сумасшедший, играя в футбол везде, занимаясь любым видом спорта. Меня отвели в академию киевского «Динамо», где я почувствовал, что начинаю жить мечтой. Потом взорвался четвертый реактор на ЧАЭС, и нас всех увезли. Школы закрылись немедленно. Приехали автобусы со всего СССР, погрузили детей от 6 до 15 лет и увезли. Я оказался один сперва на Азовском, а затем на Черном море, в 1500 километрах от дома. Но до сих пор я не чувствую боли. Я чувствовал себя как в кино, прожил этот опыт как путешествие. Я был ребенком. Жить в СССР было неплохо. Для всех было все одинаково. Повсюду много школ и спорта. Это была закрытая страна, из-за которой и ты сам закрывался».
«Когда я понял, что существует другой мир? Италия, видимо, была моей судьбой. Мне было 12 лет, и нас пригласили играть на турнир в городе Агрополи. Нас чрезмерно настроили, проинструктировали не высказывать неуверенности. Вместо этого мы таяли, словно снег на солнце. Нам улыбались, приветливо встречали. Я помню, как подумал, что однажды хочу сюда вернуться», - рассказал Шевченко.
Напомним, сегодня стало ясно, в какие сроки в сборную Украины будут прибывать игроки разных клубов, чтобы начинать подготовку к финальному этапу Евро-2020.
Источник — Calcionews24
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А сейчас, так называемый социалистический Китай, имеет частную собственность на средства производства.
Социалистической осталась только Северная Корея.
На халяву все лето на морях провёл (привычка осталась на всю жизнь, но поменялось на Турцию, Испанию и всякие острова).
Первый и последний раз побывал на Азовье да и только.
На халяву все лето на морях провёл (привычка осталась на всю жизнь, но поменялось на Турцию, Испанию и всякие острова).
Первый и последний раз побывал на Азовье да и только.
А сейчас, так называемый социалистический Китай, имеет частную собственность на средства производства.
Социалистической осталась только Северная Корея.
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