Старт подготовки без Зинченко и легионеров. Сборная Украины ждет игроков

В рамках подготовки к Евро-2020 в расположение сборной Украины первыми приедут игроки, выступающие в УПЛ. Кроме футболистов «Динамо» и «Зари», которым 13 мая предстоит финал Кубка Украины.
В это же время в расположение сборной могут приехать представители «Ференцвароша», которые закончат чемпионат 8 мая. Последний тур УПЛ пройдет 9 мая.
Игроки, выступающие в чемпионатах Бельгии, Италии и Англии, не приедут в сборную раньше 24 мая.
Позже всех в национальную команду могут приехать Александр Зинченко из «Манчестер Сити» и Андрей Лунин из «Реала», так как их команды имеют шансы сыграть в финале Лиги чемпионов 29 мая.
Перед Евро Украина проведет контрольные матчи против Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). Первый матч на Евро состоится против Нидерландов 13 июня.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Нужно было только туры ДК переносить а не весь чемп
Нужно было только туры ДК переносить а не весь чемп
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