Старт подготовки без Зинченко и легионеров. Сборная Украины ждет игроков

Первыми в расположение команды приедут игроки из УПЛ

  • 29.04.2021 14:11
  • 1342 просмотра
  • 4 комментария
Старт подготовки без Зинченко и легионеров. Сборная Украины ждет игроков
© uaf.ua

В рамках подготовки к Евро-2020 в расположение сборной Украины первыми приедут игроки, выступающие в УПЛ. Кроме футболистов «Динамо» и «Зари», которым 13 мая предстоит финал Кубка Украины.

В это же время в расположение сборной могут приехать представители «Ференцвароша», которые закончат чемпионат 8 мая. Последний тур УПЛ пройдет 9 мая.

Игроки, выступающие в чемпионатах Бельгии, Италии и Англии, не приедут в сборную раньше 24 мая.

Позже всех в национальную команду могут приехать Александр Зинченко из «Манчестер Сити» и Андрей Лунин из «Реала», так как их команды имеют шансы сыграть в финале Лиги чемпионов 29 мая.

Перед Евро Украина проведет контрольные матчи против Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). Первый матч на Евро состоится против Нидерландов 13 июня.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    funcat
    online
      funcat, 29.04.2021 14:36
    +1
    Ржавые клоуны
    Нужно было только туры ДК переносить а не весь чемп
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 29.04.2021 14:22
    +2
    Из статьи не понятно сбор когда начнется? Зачем переносили тур? Если никто не приедет
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 29.04.2021 14:18
    0
    Курс на Бахрейн взят )
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 29.04.2021 14:17
    0
    Хорошо что выдумали Лигу наций, хоть с норм сборнами поиграли, а не с вот этими..
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 29.04.2021 14:22
    +2
    Из статьи не понятно сбор когда начнется? Зачем переносили тур? Если никто не приедет
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 29.04.2021 14:36
    +1
    Ржавые клоуны
    Нужно было только туры ДК переносить а не весь чемп
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 29.04.2021 14:18
    0
    Курс на Бахрейн взят )
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 29.04.2021 14:17
    0
    Хорошо что выдумали Лигу наций, хоть с норм сборнами поиграли, а не с вот этими..
    Ссылка
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