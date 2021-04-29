Старт подготовки без Зинченко и легионеров. Сборная Украины ждет игроков

В рамках подготовки к Евро-2020 в расположение сборной Украины первыми приедут игроки, выступающие в УПЛ. Кроме футболистов «Динамо» и «Зари», которым 13 мая предстоит финал Кубка Украины.

В это же время в расположение сборной могут приехать представители «Ференцвароша», которые закончат чемпионат 8 мая. Последний тур УПЛ пройдет 9 мая.

Игроки, выступающие в чемпионатах Бельгии, Италии и Англии, не приедут в сборную раньше 24 мая.

Позже всех в национальную команду могут приехать Александр Зинченко из «Манчестер Сити» и Андрей Лунин из «Реала», так как их команды имеют шансы сыграть в финале Лиги чемпионов 29 мая.

Перед Евро Украина проведет контрольные матчи против Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). Первый матч на Евро состоится против Нидерландов 13 июня.