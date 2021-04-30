Крис СМОЛЛИНГ: «Второй тайм был откровенно плох для Ромы»

31-летний английский защитник «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:6) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень разочарованы. Все складывалось успешно, мне казалось, мы заслуженно вели в счете к перерыву, но второй тайм был откровенно плох. Я расстроен тем, что мы не удержали преимущество, которое добыли в первом тайме.

Думаю, что отсутствие уверенности сказалось во втором тайме. Травмы не сыграли нам на руку, но это не оправдание. Такая история часто случается с нами в этом сезоне. Нужно лучше управлять игрой. Даже при счете 3:2 или 4:2 матч-менеджмент должен быть лучше.

Мы серьезно осложнили себе задачу в ответном матче. Понятно, что противостояние еще не закончено, но будет очень и очень трудно. Результат этого матча сильно нас опечалил», — считает Смоллинг.

С 2010 по 2020 годы контракт Смоллинга принадлежал «Манчестер Юнайтед».