Артем ФРАНКОВ: «Кто-то поставит хоть сотку на 4:0 от Ромы?»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги победы «Манчестер Юнайтед» над «Ромой» (6:2) в первом поединке 1/2 финала Лиги Европы.

«Что вспоминают после сегодня/вчерашних 6:2 в матче МЮ — «Рома» (макаронам снова место в сортире, и произносил это денщик капитана Сагнера)? Конечно, противостояние «Куинз Парк» Рейнджерс» — «Партизан»!

Вот только в 4:0 от «Ромы»... Кто-то поставит хоть сотку?», — написал Франков.

Во втором раунде Кубка УЕФА сезона 1984/1985 «Партизан» сначала на выезде проиграл «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 2:6, а дома взял реванш 4:0 и вышел в следующую стадию турнира.