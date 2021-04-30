Артем ФРАНКОВ: «Кто-то поставит хоть сотку на 4:0 от Ромы?»

Специалист считает, что римская команда не сможет ничего противопоставить «Манчестер Юнайтед»

  • 30.04.2021 08:12
  • 765 просмотров
  • 1 комментарий
Артем ФРАНКОВ: «Кто-то поставит хоть сотку на 4:0 от Ромы?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги победы «Манчестер Юнайтед» над «Ромой» (6:2) в первом поединке 1/2 финала Лиги Европы.

«Что вспоминают после сегодня/вчерашних 6:2 в матче МЮ — «Рома» (макаронам снова место в сортире, и произносил это денщик капитана Сагнера)? Конечно, противостояние «Куинз Парк» Рейнджерс» — «Партизан»!

Вот только в 4:0 от «Ромы»... Кто-то поставит хоть сотку?», — написал Франков.

Во втором раунде Кубка УЕФА сезона 1984/1985 «Партизан» сначала на выезде проиграл «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 2:6, а дома взял реванш 4:0 и вышел в следующую стадию турнира.

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Источник — Telegram

(2 голоса)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 30.04.2021 08:50
    0
    сотку нет, только твои очки
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 30.04.2021 08:50
    0
    сотку нет, только твои очки
    Ссылка
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