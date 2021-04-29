Месси решил остаться в Барселоне

Сегодня отец и агент Лионеля Месси Хорхе провел встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. На ней Месси-старший сообщил о том, что его сын принял решение остаться в каталонском клубе.
При этом Месси просит Лапорту инвестировать средства в усиление команды, чтобы «Барселона» снова боролась за победу в Лиге чемпионов.
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось о том, что ПСЖ готовит «космический» контракт для Месси.
В нынешнем сезоне на счету Месси 33 гола и 14 ассистов в 42 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
Источник — TVE
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