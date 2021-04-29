Месси решил остаться в Барселоне

Но просит усиления состава команды

  • 29.04.2021 21:28
  • 1910 просмотров
  • 1 комментарий
Месси решил остаться в Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Сегодня отец и агент Лионеля Месси Хорхе провел встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. На ней Месси-старший сообщил о том, что его сын принял решение остаться в каталонском клубе.

При этом Месси просит Лапорту инвестировать средства в усиление команды, чтобы «Барселона» снова боролась за победу в Лиге чемпионов.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось о том, что ПСЖ готовит «космический» контракт для Месси.

В нынешнем сезоне на счету Месси 33 гола и 14 ассистов в 42 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

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Источник — TVE

(7 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.04.2021 21:41
    +3
    Щас Барса эпично сольет очки и Месси опять передумает
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.04.2021 21:41
    +3
    Щас Барса эпично сольет очки и Месси опять передумает
    Ссылка
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