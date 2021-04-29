Катерина Козлова – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 апреля украинская теннисистка Катерина Козлова (№137 WTA) проведет первый матч основной сетки на турнире WTA 1000 в Мадриде.
Украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с еще одним квалифаеров немкой Лаурой Зигемунд (№59 WTA) третьим запуском на корте №4 после матча Кудерметова – Веснина. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались четыре раза, украинка выиграла один матч.
В следующем раунде победительница матча сразится против Алисон Риск из США (№27 WTA) иди Иги Свёнтек из Польши (№17 WTA).
Источник — Sport.ua
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