Катерина Козлова – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 апреля украинская теннисистка Катерина Козлова (№137 WTA) проведет первый матч основной сетки на турнире WTA 1000 в Мадриде.



Украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с еще одним квалифаеров немкой Лаурой Зигемунд (№59 WTA) третьим запуском на корте №4 после матча Кудерметова – Веснина. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.



Ранее девушки встречались четыре раза, украинка выиграла один матч.



В следующем раунде победительница матча сразится против Алисон Риск из США (№27 WTA) иди Иги Свёнтек из Польши (№17 WTA).

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