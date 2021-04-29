ОФИЦИАЛЬНО. Бывший помощник Нагельсманна летом возглавит Лейпциг

«РБ Лейпциг» официально объявил о том, что после ухода Юлиана Нагельсманна в «Баварию» клуб возглавит его бывший помощник Джесси Марш, который в последнее время тренировал «РБ Зальцбург», выиграв с австрийской командой в прошлом сезоне чемпионат и Кубок.
Марш станет новым главным тренером немецкой команды, начиная с сезона 2021/22.
Отметим, с 2015 по 2018 год Джесси Марш возглавлял еще один клуб, который входит в корпорацию «Ред Булл» - «Нью-Йорк Ред Буллз».
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Источник — РБ Лейпциг
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