Виктор ВАЦКО: «Как можно сфолить, играя четко в мяч в падении головой?»

Специалист удивлен до глубины души

  • 29.04.2021 11:27
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  • 1 комментарий
Виктор ВАЦКО: «Как можно сфолить, играя четко в мяч в падении головой?»
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Известный украинский комментатор и журналист Виктор Вацко шокирован судейским произволом в перенесенном матче 10-го тура УПЛ  «Олимпик» – «Заря» (2:1). 
 
«Очередной «шедевр» украинского арбитража. Красная карточка Николе Василю за то, что он выбил мяч в падении головой.
 
Вопрос к Николаю Балакину: как в принципе возможно сфолить, играя четко, акцентировано в мяч в падении головой?», – написал Вацко в твиттере.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    sahka1981
    online
      sahka1981, 29.04.2021 11:37
    +1
    Все это ожидалось... Только судьи по-другому могли прибить, а не так глупо и очевидно, там еще и гол чисто формально отменили.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 29.04.2021 11:37
    +1
    Все это ожидалось... Только судьи по-другому могли прибить, а не так глупо и очевидно, там еще и гол чисто формально отменили.
    Ссылка
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