Виктор ВАЦКО: «Как можно сфолить, играя четко в мяч в падении головой?»

Известный украинский комментатор и журналист Виктор Вацко шокирован судейским произволом в перенесенном матче 10-го тура УПЛ «Олимпик» – «Заря» (2:1).
«Очередной «шедевр» украинского арбитража. Красная карточка Николе Василю за то, что он выбил мяч в падении головой.
Вопрос к Николаю Балакину: как в принципе возможно сфолить, играя четко, акцентировано в мяч в падении головой?», – написал Вацко в твиттере.
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