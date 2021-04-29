Мирослав СТУПАР: «Удаление Василя – это абсурд»

Специалист разложил по полочкам все спорные моменты матча «Олимпик» – «Заря»

  • 29.04.2021 10:30
  • 2984 просмотра
  • 4 комментария
Мирослав СТУПАР: «Удаление Василя – это абсурд»
© ФК Олимпик

Известный в прошлом рефери Mирослав Ступар прокомментировал судейский скандал, произошедший в перенесенном матче 10-го тура «Олимпик» – «Заря» (2:1). 
 
«Балакин был не готов к этому матчу, потому что срочная замена арбитра никогда не способствует удачному судейству. Спешка, срочные сборы и переезды не прошли бесследно. По итогам этого матча есть три вопроса, которые нужно рассмотреть.
 
На 23-й минуте произошел удар Кочергина, Кичак отбил, Лунёв головой сыграл на добивании, но голкипер «Олимпика» снова парировал. И только с третьей попытки Громов добил результативно. Мяч оказался в сетке, и с точки зрения футбола и сюжета игры все было в порядке. Но с помощью ВАР этот гол «Зари» отменили, потому что Лунёв находился в положении «вне игры» после того, как сыграл головой. Ему некуда было деваться, он споткнулся о лежащего Кичака и упал на газон. Когда пробил Громов, судьи расценили, что Лунёв мешал голкиперу. Формально можно с этим согласиться, но с точки зрения динамики игры и здравого смысла я не могу объяснить это решение. Вряд ли Кичак сумел бы парировать удар Громова, не будь рядом Лунёва. Поэтому решение натянутое, чисто формальное, можно сказать – не футбольное.
 
А то, что случилось на 32-й минуте, иначе как серьезной судейской ошибкой не назовешь. Удаление Василя – это просто абсурд. Мяч находился за пределами штрафной площади, поэтому голкипер не мог сыграть руками. Он вышел на перехват и, опередив Каргбо, выбил мяч. После этого произошло столкновение двух футболистов, спровоцированное несчастным случаем. Чьей-то вины здесь нет и то, что Каргбо получил тяжелую травму – не основание удалять голкипера. Судья показал, что совершенно не понимает суть борьбы, не умеет оценивать единоборства. Не помог и ВАР, хотя за него отвечал опытный рефери Арановский.
 
Абсурдная красная карточка сломала всю игру», – отметил эксперт.
 
Второй свой гол «Олимпик» забил чисто, но предпосылкой к этому была отмашка по лицу Иванисени соперником. Балакин мог этого не видеть, но остаются вопросы к ассистенту. Он мог бы помочь судье в поле. Мирослав Ступар отмечает, что это не результативная ошибка, но стоит все же отметить плохое взаимодействие членов бригады. Ведь пропустили фол, который тянул на желтую карточку.

Обзор матча

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Источник — UA-Football

(2 голоса)

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Комментарии
    Kherson384
    online
      Kherson384, 29.04.2021 11:37
    0
    Це вже не футбол, гидко дивитись на такі рішення суддів.
    Олімпік добре виглядав. Настроївся.
    Хтось не хоче бачити на 1-2 місці УПЛ іншу команду.
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 29.04.2021 11:25
    +6
    Не видел самого матча, но посмотрел обзор. А откуда взялась красная вратарю Зари? Он сыграл в мяч и не думал даже фолить, да еще и офсайд зафиксировали. Странное решение судьи
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 29.04.2021 11:10
    +5
    Не бачив матчу, тільки що подивився повтори незарахованого голу і вилучення, це просто жесть, такого брєду ще не бачив, цікаво скільки суддя за це заробив?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 29.04.2021 10:44
    +10
    никакого абсурда! все чётко спланировано и хорошо проплачено! просто твари!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 29.04.2021 10:44
    +10
    никакого абсурда! все чётко спланировано и хорошо проплачено! просто твари!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 29.04.2021 11:25
    +6
    Не видел самого матча, но посмотрел обзор. А откуда взялась красная вратарю Зари? Он сыграл в мяч и не думал даже фолить, да еще и офсайд зафиксировали. Странное решение судьи
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 29.04.2021 11:10
    +5
    Не бачив матчу, тільки що подивився повтори незарахованого голу і вилучення, це просто жесть, такого брєду ще не бачив, цікаво скільки суддя за це заробив?
    Ссылка
    Kherson384
    online
      Kherson384, 29.04.2021 11:37
    0
    Це вже не футбол, гидко дивитись на такі рішення суддів.
    Олімпік добре виглядав. Настроївся.
    Хтось не хоче бачити на 1-2 місці УПЛ іншу команду.
    Ссылка
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