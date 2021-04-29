Журналист: «Де Дзерби? Если позвонит Шахтер, он уедет туда за 10 минут»

В Италии уверены, что тренер «Сассуоло» откажет «Фиорентине» ради «горняков»

  • 29.04.2021 09:51
  • 993 просмотра
  • 0 комментариев
Журналист: «Де Дзерби? Если позвонит Шахтер, он уедет туда за 10 минут»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Журналист Энцо Буччони прокомментировал интерес «Фиорентины» к тренеру «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, которого итальянская пресса активно сватает в донецкий «Шахтер» на смену Луишу Каштру.

«Гаттузо отказался. С ним несколько раз связывался Джо Бароне (генеральный директор «Фиорентины» - прим.), но тренер сказал, что хочет конкретных футболистов. Его не волнуют игроки за 30 миллионов евро, но нужны нормальные и полуизвестные, но с определенным стилем. Например, Гаттузо не нравится Дронговский, потому что он предпочитает более «играющего» вратаря, который умеет действовать ногами».

«Гаттузо просил «Фиорентину» провести глубокую ревизию команды, в то время как в клубе убеждены, что они могут перезапустить проект при помощи подписания 3-4 новых игроков. Де Дзерби? Его мысли в духе Гаттузо, и если «Шахтер» позвонит завтра утром, он уедет туда за 10 минут», - сказал Буччони.

Сегодня утром появилась информация о том, что «Шахтер» готов угодить Де Дзерби, подписав вместе с ним из «Сассуоло» двух футболистов этой команды.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — SassuoloNews.net

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности