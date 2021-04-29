Журналист: «Де Дзерби? Если позвонит Шахтер, он уедет туда за 10 минут»

Журналист Энцо Буччони прокомментировал интерес «Фиорентины» к тренеру «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, которого итальянская пресса активно сватает в донецкий «Шахтер» на смену Луишу Каштру.

«Гаттузо отказался. С ним несколько раз связывался Джо Бароне (генеральный директор «Фиорентины» - прим.), но тренер сказал, что хочет конкретных футболистов. Его не волнуют игроки за 30 миллионов евро, но нужны нормальные и полуизвестные, но с определенным стилем. Например, Гаттузо не нравится Дронговский, потому что он предпочитает более «играющего» вратаря, который умеет действовать ногами».

«Гаттузо просил «Фиорентину» провести глубокую ревизию команды, в то время как в клубе убеждены, что они могут перезапустить проект при помощи подписания 3-4 новых игроков. Де Дзерби? Его мысли в духе Гаттузо, и если «Шахтер» позвонит завтра утром, он уедет туда за 10 минут», - сказал Буччони.

Сегодня утром появилась информация о том, что «Шахтер» готов угодить Де Дзерби, подписав вместе с ним из «Сассуоло» двух футболистов этой команды.