Не в Шахтер. Интернасьонал готов продать Бруну Прашедеса

Бразильский клуб получил предложение на 7 миллионов евро

  • 29.04.2021 09:36
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Не в Шахтер. Интернасьонал готов продать Бруну Прашедеса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Прашедес (в красном)

Руководство «Интернасьонала» изучает предложение о продаже 19-летнего хавбека команды Бруну Прашедеса.

По информации журналиста Вагнера Мартинса, в настоящий момент по Прашедесу есть конкретный запрос на 7 миллионов евро, но он поступил не от донецкого «Шахтера».

«Интернасьонал» анализирует вопрос продажи Прашедеса в ближайшие дни. Речь о 7 миллионах евро. Предложение есть, но, как я вчера узнал, оно не от донецкого «Шахтера», - сказал журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что «Шахтеру» интересен Бруну Прашедес.

Позднее в бразильских СМИ появилась информация, что виды на хавбека также имеет турецкий «Трабзонспор».

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Источник — Revista Colorada

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