Не в Шахтер. Интернасьонал готов продать Бруну Прашедеса

Руководство «Интернасьонала» изучает предложение о продаже 19-летнего хавбека команды Бруну Прашедеса.

По информации журналиста Вагнера Мартинса, в настоящий момент по Прашедесу есть конкретный запрос на 7 миллионов евро, но он поступил не от донецкого «Шахтера».

«Интернасьонал» анализирует вопрос продажи Прашедеса в ближайшие дни. Речь о 7 миллионах евро. Предложение есть, но, как я вчера узнал, оно не от донецкого «Шахтера», - сказал журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что «Шахтеру» интересен Бруну Прашедес.

Позднее в бразильских СМИ появилась информация, что виды на хавбека также имеет турецкий «Трабзонспор».