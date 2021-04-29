Кевин де БРЮЙНЕ: «Это был трудный мяч для голкипера»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился впечатлениями о выездной победе над ПСЖ (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Это был матч двух разных таймов. Мы хорошо начали, контролировали игру в первые 10 минут, но у них невероятная команда. После 25 минут игры мы изменили давление и прибавили. Второй тайм сыграли гораздо лучше.
В первом тайме мы слишком торопились. Обычно мы по-другому выстраиваемся на поле. После перерыва мы старались терпеливее искать свободные зоны, и думаю, нам это удалось. Мы здорово прибавили как команда.
Мой гол? Это был трудный мяч для голкипера — в таких ситуациях вратари всегда ожидают, что кто-нибудь дотронется до мяча. Впереди ответный матч — мы должны помнить об этом.
Знали, что нам предстоит пройти через трудные отрезки в этом матче. Знали, что придется много бегать за команду, но мы также понимали, что у нас есть необходимый класс, чтобы противостоять им», — считает де Брюйне.
Де Брюйне сделал счет 1:1 на 64-й минуте встречи.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.