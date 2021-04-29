Александр ЗИНЧЕНКО: «Половина пути! На следующей неделе снова в бой!»

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал выездную победу над ПСЖ (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Половина пути! На следующей неделе снова в бой! Вперед, «голубые», — написал Зинченко после матча.
Зинченко вышел на замену вместо Канселу на 61-й минуте встречи, а на 64-й минуте отметился результативной передачей на Кевина де Брюйне.
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Источник — Instagram
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