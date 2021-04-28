Определилась соперница Козловой в первом круге крупного турнира

Украинская теннисистка Катерина Козлова в первом круге крупного турнира Madrid Open WTA1000 сыграет против Лауры Зигемунд из Германии (59 WTA).
Козлова в четырех матчах против Зигемунд потерпела три поражения.
Катерина в финале квалификации обыграла Зарину Дияс.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина свой матч первого круга сыграет против швейцарки Жиль Тайхманн.
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Источник — Twitter
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