В четверг, 29 апреля, состоится первый поединок 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Рому».
Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Манчестер Юнайтед» — «Рома». Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы.
В прямом эфире поединок «Манчестер Юнайтед» — «Рома» покажут «Футбол 1» и MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Рома».
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Источник — Sport.ua
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