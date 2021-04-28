В субботу, 1 мая, состоится матч 24-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и «Днепр-1».
Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
«Шахтер» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Поединок будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Днепр-1».
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Источник — Sport.ua
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