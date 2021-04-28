Экс-игрок Карпат и Динамо, который ранее пропал в Ивано-Франковске, нашелся

Бывший игрок львовских «Карпат» и киевского «Динамо» Ярослав Думанский, которого ранее объявила в розыск полиция Ивано-Франковска, нашелся.



Об этом сообщило сообщество Ветераны футбола Прикарпатья со ссылкой на сына бывшего футболиста.



Отметим, что Думанский выступал в составе «Карпат» с 1977-го по по 1981-й годы. потом перешел в киевское «Динамо», в составе которого провел 60 матчей, выигрывал золото 1981 году, и Кубок в 1982-м. В составе юниорской сборной СССР выигрывал чемпионат Европы, с молодежной сборной добыл серебро на Чемпионате мира-1970.

Ярослав Думанський - знайшовся! "Тато знайшовся! Дякую всім за підтримку!!!!" - повідомив його син на Ветеранах футболу Прикарпаття. Опубликовано Ветерани футболу Прикарпаття Вторник, 27 апреля 2021 г.