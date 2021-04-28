Илья БЛИЗНЮК: «Заря еще поборется за второе место»

Бывший вратарь сборной Украины Илья Близнюк поделился мыслями о финишной гонке команд УПЛ в конце сезона.



— Илья, на ваш взгляд, какой вам видится развязка в верхней части турнирной таблицы, после того как «Динамо» досрочно выиграло чемпионские медали?

— Действительно, несмотря на то, что чемпион уже определен досрочно, за три тура до финиша чемпионата в УПЛ, на мой взгляд, концовка чемпионата все равно будет интересной и интригующей. От этого выиграют и болельщики, которые будут следить за оставшимися играми, и сами футболисты, которые будут мотивированы, не будут играть спустя рукава, благодаря чему уровень их мастерства будет тоже расти.



Тот же перенесенный матч между «Олимпиком» и «Зарей» несет в себе немало интриги и чрезвычайно важен для обоих коллективов. «Заря», на мой взгляд, еще поборется за второе место. И хотя у команды Виктора Скрипника сложнейший график с учетом финала Кубка, она в состоянии провести финишную гонку на высоком уровне. «Шахтер», в свою очередь, после поражений от «Динамо» и «Александрии» всерьез подпустил к себе конкурентов, поэтому борьба за второе место обещает быть ожесточенной.



Что касается «Олимпика», который будет противостоять луганчанам в среду, то команда Юрия Калитвинцева показывает симпатичный футбол, вот только с результатом сейчас не складывается. В свете борьбы за место в УПЛ, дончанам очки тоже нужны как воздух, как и «Заре, поэтому ожидаю увидеть бескомпромиссный матч.

Олимпик – Заря. Прогноз на матч Артема Федецкого