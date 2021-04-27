Олимпик – Заря. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на пропущенный матч 10-го тура УПЛ «Олимпик» – «Заря».

«25-го апреля соперники уже встречались между собой, и «Заря» в непростом поединке победила со счетом 2:1.

«Олимпик» терпит такое крушение. Команда не может выиграть, взять три очка. Тяжеловато им. Но на фоне такого соперника дончане могут взять очки. «Олимпику» надо. Команда, так сказать, подвисла над пропастью. Они с 18 баллами 13-14 место делят с «Минаем». Несмотря на то, что «Заря» сейчас в неплохой форме, дончане могут где-то зацепиться.

Понятно, «Олимпик» борется за выживание, а «Заря» ведет борьбу за третье место в УПЛ. Луганчане сейчас находятся на третьем месте и терять очки с точки зрения турнирного положения им нельзя.

Я все-таки думаю, «Заря» победит с минимальным перевесом, но тем не менее у «Олимпика» шансы есть», - сказал Федецкий.

Матч «Олимпик» – «Заря» состоится 28-го апреля. Начало встречи в 17:00.